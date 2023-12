VIDEO: कोलकाता में रचा गया इतिहास, एक लाख से अधिक लोगों ने मिलकर किया गीता पाठ, देखें ऐतिहासिक दृश्य

Highlights आयोजकों के अनुसार गीता पाठ के लिए 1,30,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया था रविवार प्रातः काल से ही ब्रिगेड परेड मैदान में भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह की सराहना करते हुए बधाई संदेश दिया

नई दिल्ली: कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड ग्राउंड में रविवार को एक और इतिहास रचा गया। यहां एक साथ एक लाख से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से गीता पाठ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह की सराहना करते हुए बधाई संदेश दिया। भाजपा के मीडिया सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के वीडियो के दृश्य को एक्स पर शेयर किया है।

भाजपा नेता ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "कोलकाता के परेड ग्राउंड में आयोजित श्रीमद्भगवद गीता के सामूहिक जप के लिए सामुदायिक कार्यक्रम 'लोक्खो कंठे गीता पथ' के ये दृश्य 18वीं शताब्दी से हिंदू पुनर्जागरण आंदोलनों की भूमि के रूप में बंगाल की समृद्ध विरासत की याद दिलाते हैं।"

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, "बंगाल ने, समय-समय पर, हिंदू धर्म की सभी धाराओं में पुनरुत्थान में योगदान दिया है और यहां तक कि इसका नेतृत्व भी किया है। यहां तक कि बंगाल में जन्मे सुधारवादी आंदोलन भी सनातन धर्म के वैदिक और उपनिषदिक सिद्धांतों के आसपास केंद्रित रहे हैं। बंकिम चंद्र के आनंदमठ को संन्यासी विद्रोह के संदर्भ में देखना होगा, जिसका हिंदू समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। आनंदमठ के लिए बंकिम द्वारा रचा गया गीत वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रवाद का मंत्र बन गया।"

