Independence Day 2024: 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सामने आया वीडियो

Highlights राहुल गांधी पहुंचे लाल किले देश मना रहा 78वां स्वतंत्रा दिवस इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया

Independence Day 2024: देश को आजाद हुए 78 वर्ष के उपलक्ष्य में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की रायबरेली से सांसद राहुल गांधी आज लालकिले पर हो रहे झंडा रोहण समारोह में भाग लेने पहुंचे। इस बीच उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मंच पर सीढ़िया चढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि, उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते खास निमंत्रण भेजा गया। उनसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस हैसियत से जाया करते थे।

दूसरी तरफ देश जहां आज 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार लाल किले से तिरंगा फहरा दिया है। झंडा रोहण करने के बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आजादी के दीवानों ने आज हमें स्वतंत्रता की सांस लेने का सौभाग्य दिया है। ये देश महापुरुषों का ऋणी है। आजादी के बाद देशवासियों को माई-बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गर्वनेंस के इस मॉडल को बदला। आज सरकार खुद जनता की जरूरतें पूरी कर रही है।

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi arrives at the Red Fort for India's 78th #IndependenceDay celebrations.



Prime Minister Narendra Modi is set to deliver his 11th Independence Day address, from the ramparts of the Red Fort this morning. pic.twitter.com/GQwUNSzZl5