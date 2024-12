VIDEO: भाजपा युवा मोर्चा ने मुंबई के आजाद मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर किया हमला, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

Highlights मुंबई के आज़ाद मैदान में कांग्रेस कार्यालय से हिंसा की चौंकाने वाले दृश्य सामने आए वीडियो में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आज दोपहर आज़ाद मैदान में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए देखा गया भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया

मुंबई: मुंबई के आज़ाद मैदान में कांग्रेस कार्यालय से गुरुवार को हिंसा की चौंकाने वाले दृश्य सामने आए हैं। वीडियो में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आज दोपहर आज़ाद मैदान में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया गया है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कांग्रेस कार्यालय में घुसने की कोशिश करते समय युवा मोर्चा के सदस्यों की पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मौके से हटाने के लिए बल प्रयोग किया।

वीडियो में भाजपा युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते, आज़ाद मैदान में कांग्रेस कार्यालय के प्रवेश द्वार पर लात मारते और धक्का देते हुए आक्रामक तरीके से अंदर घुसने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का अपमान किया है और दावा किया कि पार्टी ने लगातार अंबेडकर का अपमान किया है।

#WATCH | Maharashtra: BJP workers vandalise the Congress party office in Mumbai. They are protesting against the Congress party and are alleging that the Congress has insulted Baba Saheb Ambedkar.



Police use lathi-charge to disperse them. pic.twitter.com/7NFz0XdVCC