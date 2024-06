Video: नवीन पटनायक से गर्मजोशी से मिले अमित शाह, ओडिशा के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिखा नजारा

Highlights अमित शाह ने हार्दिक भाव से ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का स्वागत किया मोहन चरण माझी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए मंच पर पहुंचे थे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए

भुवनेश्वर: ओडिशा के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हार्दिक भाव से ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का स्वागत किया। इसका वीडियो सामने आया है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए मंच पर पहुंचे थे। जैसे ही पटनायक मंच पर आये शाह उनके पास आये और गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसके बाद बीजद प्रमुख ने अन्य भाजपा नेताओं से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए।

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: Outgoing CM Naveen Patnaik arrives at Janta Maidan to attend the swearing-in ceremony of CM-designate Mohan Charan Majhi. pic.twitter.com/oBjGXseYYy

मोहन चरण माझी ने बुधवार (12 जून) को ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक भव्य समारोह में उन्हें ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में माझी ने क्योंझर सीट करीब 87,815 वोटों के अंतर से जीती। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र से बीजद की मीना माझी को हराया।ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरका बनी है।

#WATCH | Bhubaneswar: Prime Minister Narendra Modi speaks with former Odisha CM and BJD chief Naveen Patnaik after the swearing-in ceremony of CM Mohan Charan Majhi concludes. pic.twitter.com/7iOR8u4FfS