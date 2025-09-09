Vice Presidential polls 2025: जानिए कौन हैं सीपी राधाकृष्णन, चुने गए देश के नए उपराष्ट्रपति

सीपी राधाकृष्णन ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया। एनडीए उम्मीदवार को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को 300 वोट मिले।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार चंद्रपुरम पोन्नुसामी (सीपी) राधाकृष्णन मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया। एनडीए उम्मीदवार को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को 300 वोट मिले।

परिणाम की घोषणा करते हुए, राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कहा, "एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले। वह भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं... विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले।"

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं?

सीपी राधाकृष्णन, जिनका जन्म 20 अक्टूबर, 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था, चार दशकों से ज़्यादा के राजनीतिक अनुभव वाले एक वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। पिछले साल जुलाई से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत, उन्होंने इससे पहले झारखंड (फ़रवरी 2023-जुलाई 2024) का कार्यभार संभाला था और कुछ समय के लिए तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था।

1970 के दशक में आरएसएस के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले राधाकृष्णन ने 2004-2007 तक भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष (भाजपा अध्यक्ष) के रूप में कार्य किया और कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए, जो तमिलनाडु भाजपा नेताओं के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। गौंडर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, वह पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण ओबीसी नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक, राधाकृष्णन कॉलेज स्तर के टेबल टेनिस चैंपियन और लंबी दूरी के धावक थे, और क्रिकेट और वॉलीबॉल में उनकी रुचि थी, जो राजनीति से परे उनके विविध व्यक्तित्व को दर्शाता है।

