उपराष्ट्रपति चुनावः NDA उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का मायावती करेंगी समर्थन, बसपा चीफ ने ट्वीट कर दी जानकारी

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने उपराष्ट्रपति के आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया है। बसपा मुखिया ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर इसकी औपचारिक घोषणा की है।

इस मामले में मायावती ने ट्वीट कर कहा, ‘‘उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित एवं अपनी मुहिम को ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है और मैं आज इसकी औपचारिक घोषणा कर रही हूं।"

मायावती ने एक अन्य ट्वीट भी किया है। उन ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘‘सर्वविदित है कि देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता एवं विपक्ष के बीच आम सहमति ना बनने की वजह से ही इसके लिए अंतत: चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी छह अगस्त को चुनाव होगा।"

