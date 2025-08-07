Vice Presidential Election 2025: क्या ये एनडीए चेहरे धनखड़ की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे?, देखिए संभावित सूची

Highlights Vice Presidential Election 2025: केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने यह जानकारी दी। Vice Presidential Election 2025: जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया था। Vice Presidential Election 2025: भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा को अधिकृत किया।

नई दिल्लीः भारत के उपराष्ट्रपति पद की दौड़ तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने उपराष्ट्रपति चुनाव में गठबंधन का उम्मीदवार चुनने के लिए बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा को अधिकृत किया। जगदीप धनखड़ ने इस साल जुलाई में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नौ सितंबर को होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई।

Vice Presidential Election 2025: क्या ये उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में एनडीए के सबसे आगे चल रहे उम्मीदवार हैं?

1. नीतीश कुमारः बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए की सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीतीश कुमार भले ही सबसे असंभावित उम्मीदवार लग रहे हों, लेकिन अटकलें सबसे आगे है। भारत के उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे उम्मीदवारों में से एक हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसे एनडीए सहयोगियों सहित लोगों ने सुझाव दिया है कि नीतीश कुमार अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। इस बात का समर्थन इस तथ्य से होता है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने घोषणा की है कि वह बिहार चुनाव लड़ेंगे।

2. हरिवंश सिंहः जनता दल (यूनाइटेड) का एक और नाम राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह का है। जो 2020 से इस पद पर हैं और सरकार के एक विश्वसनीय सहयोगी माने जाते हैं। धनखड़ के चौंकाने वाले फैसले के बाद उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में नीतीश कुमार तीन संभावित दावेदारों में शामिल समाचार एजेंसी पीटीआई की एक पूर्व रिपोर्ट के अनुसार भाजपा उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे धनखड़ की तर्ज पर किसी राज्य के राज्यपाल या संसदीय अनुभव वाले किसी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति पर भी विचार कर सकती है।

3. राम नाथ ठाकुरः खबरों की मानें तो एनडीए उपराष्ट्रपति पद के लिए पिछड़े या अत्यंत पिछड़े वर्ग से किसी उम्मीदवार को उतारने पर भी विचार कर रहा है। नाम न छापने की शर्त पर एनडीए के कई सांसदों ने पुष्टि की कि सत्तारूढ़ गठबंधन पिछड़े वर्ग से किसी उम्मीदवार की ओर झुक रहा है और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन नामों पर चर्चा हो रही है, उनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के पुत्र राम नाथ ठाकुर का नाम भी शामिल है। राम नाथ ठाकुर, जो वर्तमान में कृषि राज्य मंत्री हैं। नाई समुदाय से आते हैं, जो अति-पिछड़ा वर्ग में आता है।

4. वीके सक्सेनाः दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। पूर्व कॉर्पोरेट जगत के व्यक्ति वीके सक्सेना ने आप सरकार के प्रशासनिक कदमों को रोककर दिल्ली की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। नियुक्तियों से लेकर दिल्ली जल बोर्ड की नीतियों तक, सक्सेना पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरह से अवरोधक रहे। अंततः इसे उन कारकों में से एक माना गया जिसकी वजह से केजरीवाल को धारणा की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा।

5. मनोज सिन्हाः केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा का पांच साल का कार्यकाल 6 अगस्त को समाप्त हो रहा है, जिससे कई लोगों का मानना है कि उपराष्ट्रपति पद के अगले स्तर की जिम्मेदारी संभालने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। पूर्व रेल राज्य मंत्री सिन्हा ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राज्य में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Vice Presidential Election 2025: नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त

अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि गठबंधन के नेताओं ने अपने उम्मीदवार पर निर्णय लेने के लिए मोदी और नड्डा, जो क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में सदन के नेता हैं, को सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल में राजग के पास पर्याप्त बहुमत होने के कारण, गठबंधन उम्मीदवार का संवैधानिक पद पर चुनाव होना लगभग तय है। रीजीजू ने कहा कि संभावित विकल्पों पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह पूछे जाने पर कि क्या सत्तारूढ़ गठबंधन अगले उपराष्ट्रपति पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्ष से संपर्क करेगा।

Vice Presidential Election 2025: राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि फिलहाल मोदी और नड्डा को गठबंधन का उम्मीदवार तय करने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ परंपराएं होती हैं। अगर विपक्षी दल आकर हमसे चर्चा करते हैं, तो हम हमेशा उनसे चर्चा करेंगे।’’ संसद परिसर में भाजपा के प्रमुख नेताओं और उनके गठबंधन सहयोगियों की एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया।

बैठक में नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह, जनता दल (यूनाइटेड) के ललन सिंह, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, तेदेपा के एल. श्रीकृष्ण देवरायलु और लोजपा (रामविलास) के चिराग पासवान भी शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।

Vice Presidential Election 2025: सत्तारूढ़ राजग के सदस्यों की संख्या लगभग 422

अन्नाद्रमुक और कई अन्य छोटी पार्टियों के नेताओं के अलावा अनुप्रिया पटेल और उपेंद्र कुशवाहा जैसे भाजपा सहयोगी भी इस बैठक का हिस्सा थे। कुल 788 सदस्यों की अधिकतम संख्या के मुकाबले, दोनों सदनों की प्रभावी संख्या 782 है, क्योंकि निचले सदन में एक और उच्च सदन में 05 रिक्तियां हैं।

सत्तारूढ़ राजग के सदस्यों की संख्या लगभग 422 है, जो बहुमत के 391 के आंकड़े से काफी अधिक है। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मध्यावधि चुनाव की स्थिति में पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति को पूरे पांच साल का कार्यकाल मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसे व्यक्ति को ही निर्वाचित किया जा सकता है।

Vice Presidential Election 2025: सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को स्पष्ट बढ़त हासिल

जो भारत का नागरिक हो, जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होता। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को स्पष्ट बढ़त हासिल है।

उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। साथ ही उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं। संसद में 543 सदस्यीय लोकसभा में पश्चिम बंगाल में बशीरहाट संसदीय क्षेत्र की एक सीट रिक्त है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में पांच सीट रिक्त हैं। राज्यसभा में पांच रिक्त सीट में से चार जम्मू कश्मीर से और एक पंजाब से है।

Vice Presidential Election 2025: लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राजग को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त

सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राजग को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है। सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, बशर्ते कि मनोनीत सदस्य राजग के उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करें।

सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 66 (1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और गुप्त मतदान के जरिए होगा। इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवारों के नामों के सामने अपनी प्राथमिकताएं अंकित करनी होती हैं।

उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले।

