Parliament Session 2024: संसद से विपक्ष के वॉकआउट होने पर भड़के जगदीप धनखड़, बोले- "उन्होंने मेरा अपमान नहीं, संविधान..."

Parliament Session 2024: आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन का वॉकआउट कर दिया। भारी हंगामे के बीच पीएम मोदी के भाषण को सुने बिना विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। विपक्ष के इस रवैये के बाद सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कड़ी आलोचना की है।

उपराष्ट्रपति ने विपक्ष की इस हरकत को संविधान का अपमान बताया और इसे निराशाजनक करार दिया। हालांकि, सदन में जब विपक्ष वॉकआउट कर रही थी तो सभापति ने उन्हें ऐसा न करने से रोका और पीएम को बोलने देने का आग्रह किया। इस बीच, विपक्ष रूका नहीं और वह नारा, हंगामा करता रहा जिस बीच पीएम भाषण दे रहे थे।

दरअसल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय विपक्षी सांसदों के राज्यसभा से वॉकआउट करने के बाद, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, "मैंने उनसे आग्रह किया कि विपक्ष के नेता को बिना किसी रुकावट के बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, आज उन्होंने सदन को पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने गरिमा को पीछे छोड़ दिया।"

#WATCH | After Opposition MPs walk out of the Rajya Sabha while PM speaks on Motion of Thanks to President's Address, Rajya Sabha Chairman and Vice President Jagdeep Dhankhar says, "...I urged them the LoP was given adequate time to speak without any interruptions. Today, they… pic.twitter.com/Am2HflpoVc