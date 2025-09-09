Vice President Election 2025: सीपी राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी..., कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? कौन किसके साथ, जानिए पार्टियों की पूरी सूची

Vice President Election 2025: संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोनों सदनों से सांसदों द्वारा वोटिंग की जा रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी हैं। यह पद इस साल जुलाई में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण खाली हुआ था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 788 सदस्य होते हैं, जो वर्तमान में उच्च सदन में छह और निम्न सदन में एक सीट रिक्त होने के कारण 781 हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं - राज्यसभा से 245 और लोकसभा से 543। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं।

कम से कम 14 सांसदों - बीजद के सात, बीआरएस के चार, शिरोमणि अकाली दल का एक और दो निर्दलीय - ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं किया है, अतः कुल 767 सांसदों के मतदान करने की उम्मीद है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के साथ एनडीए के 429 सांसद राधाकृष्णन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 324 विपक्षी सांसद रेड्डी का समर्थन कर रहे हैं, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिल रही है।

लोकसभा में सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने वाले दलों की पूरी सूची

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - 240 सांसद

तेलुगु देशम (तेदेपा) - 16 सांसद

जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) - 12

लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (एलजेपीआरवी) - 5

अपना दल-सोनीलाल (आदल) - 101

आजसू पार्टी (आजसूप) - 1

असम गण परिषद (अगप) - 1

जनसेना पार्टी (जेएनपी) - 2

शिवसेना (एसएचएस) - 7

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) - 1

यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल (यूपीपीएल) - 1

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा-सेक्युलर (HAMS) - 1

राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी)- 2

जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस)- 2

सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) - 1

राज्यसभा में

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)- 102

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) - 4

जनता दल (यूनाइटेड) (जेडी-यू) - 4

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) - 3

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) - 2

असम गण परिषद (एजीपी) - 1

जनता दल (सेक्युलर) (जेडी-एसपी) - 1

नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) - 1

राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) - 1

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) - 1

रिपब्लिकन पार्टी की भारत (अठावले) - 1

शिव सेना (2018 के बाद) - 1

तमिल मनीला कांग्रेस (मूपनार) - 1

यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी-लिबरल (यूपीपीएल) - 1

निर्दलीय (एनडीए के साथ गठबंधन) - 1 (कार्तिकेय शर्मा)

मनोनीत सदस्य - 7

लोकसभा में बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करने वाली पार्टियों की पूरी सूची

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) - 99

समाजवादी पार्टी (सपा)- 37

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) - 28 (एक सीट खाली)

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) - 22

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) (SHSUBT) - 9

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार (एनसीपीएसपी) - 8

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी)- 4

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआईएम)-4

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) - 3

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम)- 3

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) - सीपीआई (एमएल) (एल) 2 0 2

विदुथलाई चिरुथिगल काची - वीसीके 2 0 2

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) - 2

जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन (जेकेएनसी) - 2

केरल कांग्रेस (केईसी) - 1

रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) - 1

वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी (वीओटीपीपी) - 1

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलटीपी) - 1

भारत आदिवासी पार्टी (BHRTADVSIP) - 1

मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके) - 1

स्वतंत्र (आईएनडी)-3

राज्य में सभा

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) - 27

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) - 13

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) - 10

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) - 5

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPIM) - 4

समाजवादी पार्टी (SP) - 4

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) - 1

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) - 2

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) - 2

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) - 2

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) - 2

आंचलिक गण मोर्चा - 1

केरल कांग्रेस (M) - 1

मक्कल निधि मैयम (MNM) - 1

स्वतंत्र (INDIA के साथ गठबंधन) - 1

ऐसे कई विपक्षी दल हैं जो न तो NDA के साथ गठबंधन में हैं और न ही भारत ब्लॉक. वे हैं

लोकसभा

युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) - 4

आम आदमी पार्टी (आप)- 3

आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम (एएसपीकेआर) - 1

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) - 1

शिरोमणि अकाली दल (SAD) - 1

ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) - 1

स्वतंत्र (आईएनडी)-4

राज्य सभा

आम आदमी पार्टी (आप)- 9

बीजू जनता दल (बीजेडी) - 7

युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) - 7 सदस्य

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस)-4

बहुजन समाज पार्टी (बसपा)- 1

मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) - 1

स्वतंत्र - 1 सदस्य

बीजेडी, बीआरएस, शिअद और दो स्वतंत्र सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से परहेज किया है, जिसका अर्थ है कि कम से कम 384 वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा।

