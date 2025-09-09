Vice President Election 2025: सीपी राधाकृष्णन VS सुदर्शन रेड्डी, उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका पलड़ा भारी? जानें 5 बड़ी बातें

By अंजली चौहान | Updated: September 9, 2025 10:50 IST2025-09-09T10:50:11+5:302025-09-09T10:50:16+5:30

Vice President Election 2025:मतदान शुरू होते ही, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है। हम जीतने वाले हैं... मैं बस लोगों की अंतरात्मा जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यह नहीं कहा कि क्रॉस-वोटिंग होगी। मुझे नहीं पता कि क्रॉस-वोटिंग क्या होती है।"

Vice President Election 2025 CP Radhakrishnan VS Sudarshan Reddy who has the upper hand in Vice Presidential election Know 5 big things | Vice President Election 2025: सीपी राधाकृष्णन VS सुदर्शन रेड्डी, उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका पलड़ा भारी? जानें 5 बड़ी बातें

Vice President Election 2025: सीपी राधाकृष्णन VS सुदर्शन रेड्डी, उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका पलड़ा भारी? जानें 5 बड़ी बातें

Vice-president Election 2025: भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच कड़ी टक्कर के लिए वोटिंग जारी है। जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफे के लगभग दो महीने बाद, आज इस बेहद महत्वपूर्ण चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी विपक्षी दल भारत के उम्मीदवार हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी पांच बड़ी बातें

1- उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हो गया है और शाम 5 बजे समाप्त होगा। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होंगे। मतगणना उसी दिन शाम 6 बजे शुरू होगी। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में पाँच सीटें रिक्त हैं), राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में एक सीट रिक्त है) शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के राज्यसभा सांसद एच.डी. देवेगौड़ा (92) उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डालने के लिए संसद पहुंचे।

2- आंकड़े सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में हैं, जिसे संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। 542 सदस्यीय लोकसभा में, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 293 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जिसकी प्रभावी संख्या 240 है। कुल मिलाकर, उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों सदनों की संयुक्त संख्या 786 है, जिससे 394 का आंकड़ा जीत का आंकड़ा बन जाता है। एनडीए, 422 सदस्यों के समर्थन के साथ, आसानी से उस आंकड़े को पार कर जाता है, जिससे उसे इस महत्वपूर्ण मुकाबले में एक मजबूत स्थिति मिलती है। बीआरएस और बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है।

3- जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को "स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने" के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हुआ और संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार प्रस्तुत किया गया। जगदीप धनखड़ 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं।

4- एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जो गौंडर-कोंगु वेल्लालर समुदाय से आने वाले ओबीसी हैं। आरएसएस की विचारधारा से जुड़े 68 वर्षीय भाजपा नेता पार्टी में एक मृदुभाषी और गैर-विवादास्पद व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। वे तमिलनाडु के एकमात्र भाजपा नेता भी हैं, जो 1998 और 1999 में दो बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे 31 जुलाई, 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं।

5- सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले में, विपक्ष के इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जो दक्षिण भारत से आते हैं। जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए 79 वर्षीय बी सुदर्शन रेड्डी एक न्यायविद हैं, जिन्हें काले धन के मामलों की जाँच में ढिलाई बरतने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है। उन्होंने नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित सलवा जुडूम को भी असंवैधानिक घोषित किया था।

Web Title: Vice President Election 2025 CP Radhakrishnan VS Sudarshan Reddy who has the upper hand in Vice Presidential election Know 5 big things

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :vice president of indiaCP RadhakrishnanCongressIndia AllianceBJPभारत के उपराष्ट्रपतिसीपी राधाकृष्णनकांग्रेसइंडिया गठबंधन