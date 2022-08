Vice President Election 2022: राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे नेता धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति एक ही राज्य से, जानिए सबकुछ

Highlights झुंझुनू में पैतृक आवास पर जश्न का माहौल है। जेपी नड्डा एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के आवास पर पहुंचे और बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह ने जगदीप धनखड़ को बधाई दी।

नई दिल्लीः केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रत्याशी और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। धनखड़ को 528 और अल्वा को 182 वोट मिले। 15 वोट खारिज हुए। 11 अगस्त को शपथ लेंगे।

जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के बाद झुंझुनू में उनके पैतृक आवास पर जश्न का माहौल है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के आवास पर पहुंचे और बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर जगदीप धनखड़ को बधाई दी।

उपराष्ट्रपति चुनाव में आज राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से 725 सदस्यों ने वोट डाले। NDA उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 725 मतों में से 528 मत हासिल हुए। जबकि विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले।

जगदीप धनखड़ संवैधानिक पद पर पहुंचने वाले राजस्थान के दूसरे नेता हैं। राजस्थान से इससे पहले भैरों सिंह शेखावत देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने अगस्त 2002 से जुलाई 2007 तक भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था। धनखड़ मूल रूप से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के हैं।

भैरों सिंह शेखावत भी उसी शेखावाटी से थे जिसमें सीकर, झुंझुनू और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के आसपास के इलाके शामिल हैं। 71 वर्षीय धनखड़ एक प्रसिद्ध वकील रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

