Vibrant Villages Programme: ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ को मंजूरी, 4800 करोड़ रुपये खर्च होंगे, 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों में करेगा काम, जानिए सबकुछ

Highlights सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। सहकारिता मूवमेंट को और मजबूत करने के लिए लगातार सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 2500 करोड़ सड़कों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे।

Vibrant Villages Programme: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में देश में सहकारिता क्षेत्र को और मजबूती दी जाए तथा सहकार से समृद्धि को और बढ़ाने के लिए, सहकारिता मूवमेंट को और मजबूत करने के लिए लगातार सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

Union Cabinet approves Centrally sponsored scheme- Vibrant Villages Programme for the financial years 2022-23 to 2025-26 with financial allocation of Rs 4800 Crores: Union Minister Anurag Thakur