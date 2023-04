Video: भारी बर्फबारी के कारण कुल्लू में आपस में टकरा रही हैं गाड़ियां, सड़कों पर फिसलकर खुद से मार रही है गोल चक्कर, देखें

Highlights सोशल मीडिया पर एक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के दो वीडियो वायरल हो रहे है। वीडियो में बर्फबारी के कारण कार को दूसरी गाड़ियों से टकराते हुए देखा गया है। यही नहीं इलाके में आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की भी आशंका जताई जा रही है।

शिमला:हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली के साथ पड़ोसी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है जिस कारण इलाके में यात्रा कर रहे पर्यटकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, इलाको में भारी बर्फबारी के कारण सड़कों पर जमकर फिसलन हो रहे है जिससे अटल सुरंग में गाड़िया फंस जा रही है।

सोमवार को कुल्लू और लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी हुई थी। बताया जा रहा है कि रोहतांग के साथ-साथ बारालाचा, कुंजुम दर्रा, शिंकुला दर्रा और जलोड़ी दर्रा में भी जमकर बर्फबारी हुई है। यही नहीं अटल सुरंग रोहतांग के उत्तर और दक्षिण पोर्टल में भी काफी बर्फ गिरे है जिस कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अटल सुरंग और रोहतांग के दक्षिणी पोर्टल पर इतनी बर्फबारी हुई है कि यहां से गुजर रहे पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। रास्तों पर बर्फ गिरने के कारण सड़क इतनी फिसलन हो गई है कि गाड़ियां आपस में टकरा रही है।

Atal Tunnel South Portal , Kullu Himachal Pradesh

ऐसे में इसी तरह के फिसलन से शिकार हुई कुछ गाड़ियों का दो वीडियो सामने आया है जिसमें कार फिसल कर दूसरी गाड़ी में लड़ जाती है। इस तरह से कई कार ऐसी दिखी है जो फिसलन में संभल नहीं सकी और दूसरी गाड़ी में जाकर टक्कर मार दी। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक कार को फिसलते हुए लगभग एक चक्कर काटते हुए देखा गया है।

Drive carefully.. Do not try to mess with snow



3rd April 2023

Atal Tunnel South Portal , Kullu

Himachal Pradesh