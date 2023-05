वसुंधरा राजे ने बचाई थी अशोक गहलोत की सरकार! पूर्व सीएम ने दावे का किया खंडन, कहा- वो विधानसभा चुनाव हारने के डर से झूठ बोल रहे

By मनाली रस्तोगी | Published: May 8, 2023 07:25 AM

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता वसुंधरा राजे ने राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के दावों का खंडन किया।

(फोटो क्रेडिट- ANI)