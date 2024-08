नहीं रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता वसंतराव चव्हाण, लंबी बीमारी के कारण हुआ निधन, जानिए उनके बारे में

Highlights कांग्रेस के दिग्गज नेता और नांदेड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद वसंतराव चव्हाण का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। कांग्रेस सांसद की हैदराबाद के किम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सोमवार सुबह करीब 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पिछले दो हफ्ते से अस्पताल में इलाज करा रहे थे। चव्हाण को पहले लीवर में संक्रमण के कारण नांदेड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वह निम्न रक्तचाप से भी पीड़ित थे।

Maharashtra Congress president Nana Patole tweets, "The news of the demise of a senior leader of Congress party, MP of Nanded Lok Sabha Constituency Vasantraoji Chavan is very shocking. He always remained loyal to the Congress party even in adverse conditions and brought the idea… pic.twitter.com/N6LliKpkq3