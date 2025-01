Video: दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर वंदे भारत का सफल ट्रायल, धड़धड़ाती दौड़ी ट्रेन

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने शनिवार को विशेष रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पहला ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया। श्री माता वैष्णो देवी कटरा (एसवीडीके) रेलवे स्टेशन से श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक जाने वाली यह ट्रेन चेनाब पुल से होकर गुजरी - जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। यह अंजी खाद पुल से भी गुजरी - जो भारत का पहला केबल-स्टेड रेलवे पुल है।

ट्रेन सुबह करीब 11:30 बजे जम्मू में कुछ देर के लिए रुकी, जहां इसका स्वागत नारे और भारतीय रेलवे की प्रशंसा के साथ किया गया। इसके बाद यह ट्रायल रन पूरा करने के लिए अगले बडगाम स्टेशन पर चली गई। ट्रेन का वाणिज्यिक संचालन जल्द ही शुरू होने वाला है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। हरी झंडी दिखाने के समारोह की तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है।

वंदे भारत ट्रेन को जम्मू और कश्मीर की चुनौतीपूर्ण सर्दियों की परिस्थितियों में निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें विशेष जलवायु संबंधी विशेषताएं हैं। देश के विभिन्न भागों में चलने वाली अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में, इस ट्रेन में परिचालन चुनौतियों और यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई अतिरिक्त सुविधाएँ हैं। इसमें उन्नत हीटिंग सिस्टम शामिल हैं जो पानी और बायो-टॉयलेट टैंकों को जमने से रोकते हैं, वैक्यूम सिस्टम के लिए गर्म हवा प्रदान करते हैं और उप-शून्य तापमान में भी सुचारू संचालन के लिए एयर-ब्रेक सिस्टम के इष्टतम कामकाज को सुनिश्चित करते हैं।

ट्रेन में विंडशील्ड में एम्बेडेड हीटिंग तत्व भी हैं जो ड्राइवर के सामने के लुकआउट ग्लास को स्वचालित रूप से डीफ़्रॉस्ट करते हैं, जिससे कठोर सर्दियों की परिस्थितियों में स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित होती है। इनके अलावा, ट्रेन में मौजूदा वंदे भारत ट्रेनों की अन्य सुविधाएँ भी शामिल हैं जैसे पूरी तरह से वातानुकूलित कोच, स्वचालित प्लग दरवाजे और मोबाइल चार्जिंग सॉकेट।

