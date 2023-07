भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत ट्रेन के में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

Highlights वंदे भारत ट्रेन के कोच में आग लगने के कारण सोमवार को हादसा हो गया। ट्रेन से वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया भोपाल से दिल्ली जा रही थी वंदे भारत एक्सप्रेस

भोपाल: वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत ट्रेन के एक कोच में अचानक आग लग गई।

आग लगते ही ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया है और यात्री सुरक्षित निकलने के लिए ट्रेन से उतरने लगे।

गौरतलब है कि सोमवार सुबह यह हादसा हुआ है जब ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के निजामुद्दीन की ओर रवाना हुई तो एक फैक्ट्री के कारण आग लग गई। हालांकि, गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ और वक्त रहते सभी को बाहर निकाल लिया गया।

कैसे हुई घटना?



जानकारी के अनुसार, वंदे भारत एक्सप्रेस के कुरवाई केथोरा स्टेशन पर एक कोच के बैटरी बॉक्स में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अधिकारियों की एक टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

रेलवे ने एक बयान में कहा कि कुरवाई केथोरा स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच के बैटरी बॉक्स में आग लगने की सूचना मिली। फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझा दी।

ट्रेन में आग लगने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेशन पर खड़ी वंदे भारत के एक डिब्बे में आग लगी है जिससे उठता धुआं काफी दूर तक उठता हुआ दिखाई दे रहा है।

घटना के दृश्यों में एक डिब्बे में आग लग गई, जबकि कुछ लोगों को आग बुझाने की कोशिश करते देखा गया। अन्य दृश्यों में यात्रियों को कुरवाई केथोरा स्टेशन पर ट्रेन के बाहर इंतजार करते हुए दिखाया गया है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। ट्रेन 7 घंटे और 30 मिनट में 701 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शनिवार को छोड़कर सभी दिनों में चलती है।

@RailMinIndia@PMOIndia@AshwiniVaishnaw

Fire ### in vande Bharat expresssss...ohhh thanks for the staff and station authority for safetyyy of passenger........ Fire in engine .. we passengers stuckkkk in between!!!!😞 pic.twitter.com/eNE90GhrGN