Vaishno Devi Yatra: मौसम परामर्श के बीच 5-7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

जम्मू: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुक्रवार रात भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी खराब मौसम संबंधी चेतावनी के कारण जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित पवित्र गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित करने की घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि नवरात्रि के दौरान 1.70 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है।

श्राइन बोर्ड ने X पर एक पोस्ट में कहा, "भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी खराब मौसम संबंधी चेतावनी के मद्देनजर, वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी।" यात्रा 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी, बोर्ड ने कहा कि श्रद्धालु आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रह सकते हैं। भारी बारिश के कारण भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने के खतरे को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने एहतियाती उपाय के तौर पर यह कदम उठाया है।

26 अगस्त को मूसलाधार बारिश के कारण हुए विनाशकारी भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद 17 सितंबर को तीर्थयात्रा पुनः शुरू हुई। इस भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे।

