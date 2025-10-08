Vaishno Devi Yatra फिर से शुरू, 3 दिनों के बाद राजमार्ग खुला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 8, 2025 14:17 IST2025-10-08T14:16:31+5:302025-10-08T14:17:43+5:30
Vaishno Devi Yatra Update: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा खराब मौसम के कारण तीन दिनों तक स्थगित रहने के बाद बुधवार सुबह फिर से शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 270 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी एक दिन के निलंबन के बाद आंशिक रूप से यातायात की अनुमति दे दी गई। दो दिनों के बंद के बाद जम्मू और अन्य जगहों पर सभी सरकारी और निजी स्कूल फिर से खुल गए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार सुबह करीब छह बजे सभी पंजीकरण काउंटर खुलने के साथ ही तीर्थयात्रा फिर से शुरू हो गई। तीर्थयात्रा सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है और सैकड़ों श्रद्धालु आधार शिविर कटरा से मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं। मैदानी इलाकों में व्यापक वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के अनुमान के बाद पांच से सात अक्टूबर को किश्तवाड़ जिले में मचैल माता यात्रा के साथ-साथ मंदिर की यात्रा भी स्थगित कर दी गई थी।
Shri Mata Vaishno Devi Yatra resumes today after remaining suspended for three consecutive days due to adverse weather forecasts. @radionews_jammu#VaishnoDeviYatrapic.twitter.com/d7GFgm0h8i— All India Radio News (@airnewsalerts) October 8, 2025
अधिकारियों ने बताया कि मौसम में सुधार के साथ आज सुबह मचैल माता यात्रा भी फिर से शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कई भूस्खलनों के कारण दिन भर बंद रहने के बाद जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात आज सुबह फिर से शुरू हो गया। यातायात विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है, थराद (उधमपुर), नाशरी-दलवास और मारोग तथा किश्तवाड़ी पाथेर (रामबन) के बीच सड़क की हालत खराब है। इसलिए आज सुबह श्रीनगर से जम्मू की ओर केवल हल्के मोटर वाहनों को एकतरफा यातायात की अनुमति दी गई।" उन्होंने कहा कि जम्मू में पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाली मुगल रोड पर पीर की गली में बर्फ साफ कर दी गई है और यह दोनों ओर से हल्के मोटर वाहनों के लिए खुल गई है। अधिकारी ने बताया कि जम्मू और श्रीनगर के बीच एक अन्य वैकल्पिक संपर्क किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग मार्ग पर यातायात अभी भी सिंथन टॉप पर बर्फ जमा होने के कारण बंद है।