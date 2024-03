Uttarakhand Lok Sabha Election: कौन हैं राजेंद्र भंडारी, जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए शामिल

Highlights उत्तराखंड में कांग्रेस को जोरदार झटका बद्रीनाथ से कांग्रेस से थे विधायक उत्तराखंड के सीएम-केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में हुए बीजेपी में शामिल

Uttarakhand Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव की बिगुल बजते ही कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालाय में उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल भी मौजूद रहे।

#WATCH | After joining the BJP, former Congress leader and MLA from Badrinath assembly Rajendra Bhandari says, "I have expressed my faith in the leadership of PM Modi, the way he has been working to lead the nation forward has inspired me... I have full faith in the policies of… pic.twitter.com/GwQ0wALl3j — ANI (@ANI) March 17, 2024

कांग्रेस से अलग होने के बाद बीजेपी नेता राजेंद्र भंडारी ने कहा कि मैंने पीएम मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है, जिस तरह से वह देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, उससे मुझे प्रेरणा मिली है। भाजपा की नीतियों में मुझे विश्वास है।

#WATCH | Union Minister Piyush Goyal says, "We welcome Rajendra Bhandari. He has worked in the service of the people of Badrinath... The way PM Modi has worked across the country to eliminate corruption, protect the heritage and develop the nation has inspired Rajendra Bhandari… pic.twitter.com/XfTKYg8D9j — ANI (@ANI) March 17, 2024

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम राजेंद्र भंडारी का स्वागत करते हैं. उन्होंने बद्रीनाथ के लोगों की सेवा में काम किया है। जिस तरह से पीएम मोदी ने देश भर में भ्रष्टाचार खत्म करने, विरासत की रक्षा करने और देश के विकास के लिए काम किया है, उससे राजेंद्र भंडारी को प्रेरणा मिली है। वह भाजपा में शामिल हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि वह इसी दृढ़ संकल्प और सेवा भावना के साथ काम करते रहेंगे।

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "He (Rajendra Bhandari) has a long political career. He has joined the BJP because of the developmental work that we have done, and he is impressed by that. BJP was already in the position to win all five Lok Sabha seats of… pic.twitter.com/PPj53IumYv — ANI (@ANI) March 17, 2024

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजेंद्र भंडारी का लंबा राजनीतिक करियर है। हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण वह बीजेपी में शामिल हुए हैं और वह उससे प्रभावित हैं। बीजेपी पहले से ही सभी सीटें जीतने की स्थिति में थी।" उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। लेकिन हमारे परिवार में उनके जुड़ने से एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में उनका स्वागत करते हैं।

गौर करने वाली बात यह है कि बीते दिनों पहले लोकसभा चुनावों की घोषणा दिल्ली से भारतीय चुनाव आयोग ने दिल्ली से की। इधर इसके अगले दिन उत्तराखंड से दिग्गज नेता ने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया है। बीजेपी के लिए चुनाव से पहले यह अच्छी खबर है। देखना होगा कि इसका लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होता है।

Web Title: Uttarakhand MLA from Badrinath assembly Rajendra Bhandari joins BJP Delhi Pushkar Singh Dhami Piyush Goyal