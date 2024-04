Uttarakhand Lok Sabha Election PM Modi: 'हिन्दू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे, कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी

Highlights कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम मंदिर का विरोध किया मोदी के लिए तो मेरा भारत ही मेरा परिवार है

Uttarakhand PM Modi: उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी ने ऋषिकेश में दमदार रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी की दीवानगी का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उन्हें सुनने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ गया। पीएम मोदी ने जहां अपने भाषण में केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल के बारे में विस्तार से बताया तो वहीं, कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डालने थे डाले।

