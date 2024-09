Uttarakhand landslide: केदारनाथ मार्ग पर 5 तीर्थयात्रियों की मौत, 3 अन्य घायल, बचाव कार्य जारी, देखें वीडियो

Highlights जानकारी के मुताबिक, हादसा सोमवार शाम (9 सितंबर) को सोनप्रयाग और मुनकटिया के बीच हुआ। रुद्रप्रयाग पुलिस को आशंका है कि मलबे में और भी तीर्थयात्री फंसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है।

Uttarakhand landslide: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पांच तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक, हादसा सोमवार शाम (9 सितंबर) को सोनप्रयाग और मुनकटिया के बीच हुआ। रुद्रप्रयाग पुलिस को आशंका है कि मलबे में और भी तीर्थयात्री फंसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है।

केदारनाथ की यात्रा से लौट रहे तीर्थयात्रियों का एक समूह सोमवार शाम करीब 7।20 बजे भूस्खलन में फंस गया। इस बीच अधिकारियों ने फंसे हुए तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें सक्रिय रूप से साइट पर राहत और बचाव प्रयासों में लगी हुई हैं।

बचाव दल ने मध्य प्रदेश के धार से गोपाल (50) नामक एक तीर्थयात्री का शव भी बरामद किया है। इसके अलावा तीन अन्य को बचाया है, जिन्हें एम्बुलेंस में सोनप्रयाग ले जाया गया था।

खराब मौसम और सोमवार रात को भी पहाड़ी से रुक-रुक कर पत्थर गिरने के कारण बचाव अभियान रोकना पड़ा। मंगलवार सुबह जैसे ही बचाव के प्रयास फिर से शुरू हुए, तीन महिलाओं सहित चार और तीर्थयात्रियों के शव मलबे से बाहर निकाले गए।

तीर्थयात्रियों की पहचान मध्य प्रदेश के घाट जिले की दुर्गाबाई खापर (50), वैदेही गांव की तितली देवी (70) के रूप में की गई। नेपाल के धनवा जिले की, समन बाई (50) धार, मध्य प्रदेश की और भरत भाई निरालाल (52) सूरत, गुजरात की हैं।

यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि पिछले महीने 26 अगस्त को तीर्थयात्रियों की आवाजाही के लिए केदारनाथ का पैदल मार्ग पूरी तरह से फिर से खोल दिया गया था। भारी बारिश के कारण भारी क्षति होने के बाद गौरीकुंड से केदारनाथ तक का मार्ग 25 दिनों से अधिक समय तक बंद रहा था।

