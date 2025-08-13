Uttarakhand Rain Alert: आज उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, वर्षा के प्रकोप से बच्चे समेत महिला की मौत, एक लापता

Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में मंगलवार को बारिश से संबंधित घटनाओं में एक बच्चे और एक महिला की मृत्यु हो गयी जबकि एक महिला बरसाती नाले में बहकर लापता हो गयी। यह जानकारी राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी प्रदेशभर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर बदरीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर 14 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी गयी है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर शिवनंदी के पास एक वाहन के पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से उसमें सवार एक महिला की मृत्यु हो गयी और चार अन्य घायल हो गए। इसके अनुसार, एक अन्य घटना में टिहरी जिले में घनसाली के दर्जआना गांव में नौ वर्षीय एक बालक आर्यन की बारिश से उफनाए बरसाती नाले में बहकर मृत्यु हो गयी।

दोपहर ढाई बजे के करीब हुई घटना के समय आर्यन अपने दादा के साथ नाले को पार कर रहा था और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। पुलिस ने बताया कि उत्तरकाशी जिले में मोरी क्षेत्र के लिवाड़ी गांव में एक महिला पैर फिसलने से बारिश से उफनाए नाले में गिर गई और देखते ही देखते नाले की तेज धारा में लापता हो गई। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम को हुई इस घटना के समय महिला अपने पशुओं को नाला पार करवा रही थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल की टीम ने तलाश अभियान चलाया।

हालांकि, उसका पता नहीं चला। महिला की पहचान 55 वर्षीया प्रतापी देवी के रूप में हुई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, जिसके मद्देनजर देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी और चंपावत सहित कई जिलों में 12वीं कक्षा तक के स्कूल में अवकाश रखा गया। अगले तीन दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। बुधवार और बृहस्पतिवार को बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अत्यधिक बारिश की संभावना को देखते हुए 'रेड अलर्ट' तथा अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का 'आरेंज अलर्ट' जारी किया गया है।

शुक्रवार 15 अगस्त को बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में बारिश का 'आरेंज अलर्ट' तथा शेष में मध्यम से भारी वर्षा का 'यलो अलर्ट' जारी किया गया है। प्रदेश में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों से बारिश के मद्देनजर सावधानी बरते जाने के को कहा है।

देहरादून, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चमोली जिलों के प्रशासन ने बुधवार को 12वीं तक के स्कूल में छुटटी घोषित कर दी है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने बारिश की संभावना को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर 14 अगस्त तक केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। चमोली जिला प्रशासन ने भी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर 14 अगस्त तक हेमकुंड साहिब और बदरीनाथ की यात्रा स्थगित कर दी है, जबकि 15 अगस्त तक जिले में ट्रैकिंग पर रोक लगा दी गई है।

Web Title: Uttarakhand heavy rain alert on Wednesday 13 august 2025 Two killed one missing in rain-related incidents