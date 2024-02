उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी बिल पास किया, धामी कैबिनेट ने यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी दी

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने रविवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल को पास कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हो रही कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। यह विधेयक धामी की अध्यक्षता में देहरादून में उनके आवास पर हुई कैबिनेट बैठक के दौरान पारित किया गया।

पहाड़ी राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक का मसौदा सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा था। विधेयक का उद्देश्य राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

छह फरवरी को विधानसभा में पारित होने पर उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली समिति की प्रमुख सिफारिशों में बहुविवाह और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, सभी धर्मों में लड़कियों के लिए एक समान विवाह योग्य आयु और तलाक के लिए समान आधार और प्रक्रियाएं लागू करना शामिल हैं। समान नागरिक संहिता पर कानून पारित करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र 5 से 8 फरवरी तक बुलाया गया है।

3 फरवरी को कैबिनेट बैठक में यूसीसी प्रस्ताव पर चर्चा करने की प्रारंभिक योजना के बावजूद, मंत्रियों को गहन समीक्षा के लिए पर्याप्त समय देने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक पेश करने से पहले गहन विचार-विमर्श के महत्व पर जोर दिया। इससे पहले, पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर दिया कि यूसीसी कार्यान्वयन 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता है, न कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक सामरिक कदम।

The Uttarakhand Cabinet approved the UCC report in the cabinet meeting being held at the Chief Minister's residence under the chairmanship of Chief Minister Pushkar Singh Dhami. pic.twitter.com/Zf1xysFMgq