उत्तराखंड: अवैध रूप से निर्मित मदरसे को ढहाए जाने पर हिंसा भड़कने के बाद हल्द्वानी में लगा कर्फ्यू

हल्द्वानी (उत्तराखंड): हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में बृहस्पतिवार को ‘‘अवैध रूप से निर्मित’’ एक मदरसे को ढहाए जाने को लेकर हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों द्वारा सरकारी जमीन पर बने मदरसे को गिराए जाने के बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों को आग लगा दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रशासन को उपद्रवियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देवभूमि उत्तराखण्ड में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रह्लाद मीणा के अनुसार, मदरसे को ढहाए जाने से पहले निवासियों को सूचना दी गई थी। मीणा ने कहा कि मदरसे के आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस कर्मियों और पत्रकारों पर पथराव किया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए।

