Uttar Pradesh LS polls 2024: वीके सिंह और सत्यदेव पचौरी ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा, भाजपा ने कंगना और अरुण गोविल को दिया टिकट

Uttar Pradesh LS polls 2024: निवर्तमान लोकसभा में गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य और केंद्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह और कानपुर से पार्टी सांसद सत्यदेव पचौरी ने रविवार को आम चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। पचौरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है, वहीं वीके सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह ने रविवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्‍स' पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को टैग करते हुए अपने एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने सैनिक के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित किया है। पिछले 10 वर्षों से, मैंने गाजियाबाद को एक विश्वस्तरीय शहर बनाने के सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है।’’ इसी पोस्ट में गाजियाबाद के सांसद ने कहा, ‘‘इस यात्रा में, देश और गाजियाबाद के नागरिकों के साथ-साथ भाजपा के सदस्यों का जो विश्वास और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आभारी हूं।

यह भावनात्मक बंधन मेरे लिए अमूल्य है।’’ उन्होंने कहा,‘‘'इन भावनाओं के साथ, मैंने एक कठिन, परंतु विचारपूर्ण निर्णय लिया है। मैं 2024 के चुनावों में नहीं लड़ूंगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु मैंने इसे अपने दिल की गहराइयों से लिया है।’’ वी.के. सिंह ने कहा, ‘‘ मैं अपनी ऊर्जा और समय को नई दिशाओं में ले जाना चाहता हूं, जहां अपने देश की सेवा अलग तरीके से कर सकूं।

इस यात्रा में आपके साथी रहने के लिए मैं आप सब को दिल से धन्यवाद देता हूं। आपके प्यार, समर्थन और विश्वास ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। आगे भी, मैं देश और सब नागरिकों के प्रति अपनी सेवा जारी रखूंगा, बस एक नए रूप में।’’ वी.के. सिंह गाजियाबाद से 2014 में पहली बार सांसद चुने गये और दोबारा 2019 में भी उन्होंने अपनी जीत बरकरार रखी।

On her candidature from Mandi in Himachal Pradesh, actor Kangana Ranaut tweets, "My beloved Bharat and Bhartiya Janta’s own party, Bharatiya Janta party ( BJP) has always had my unconditional support. Today the national leadership of BJP has announced me as their Loksabha… pic.twitter.com/pbrsaOQmSN