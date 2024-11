Uttar Pradesh: लखनऊ की सड़कों पर चलेगी डबल डेकर बस, महिला यात्रियों को मिलेगी भारी छूट; जानें किराये से लेकर रूट तक

Double-Decker Electric Bus In UP: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार डबल डेकर बस चलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सार्वजनिक परिवहन और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों के तहत राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया।

सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस सेवा का शुभारंभ किया और एक डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई।

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट की घोषणा की।

