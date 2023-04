उत्तर प्रदेश: अयोध्या में ट्रक से बस की जोरदार टक्कर में 7 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल; सीएम योगी ने जताया दुख

Highlights अयोध्या में भीषण सड़क हादसे में सात लोगों की गई जान शुक्रवार देर रात हादसे में करीब 40 लोग घायल सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज के आदेश दिया

अयोध्या:उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लखनऊ-गोरखपुर राजमार्ग पर यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस की ट्रक के साथ जोरदार टक्कर के बाद बड़ा हादसा हो गया।

हादसे में दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, सड़क हादसे में करीब 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 40 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, ट्रक से टकराने के बाद बस बेकाबू होकर पलट गई और लोडेड माल वाहक के नीचे आ गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया और मारे गए लोगों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शवों को उनके परिजनों तक पहुंचा रही है। हादसे की सूचना मिलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि हादसा शुक्रवार देर रात हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में मारे गए लोगों की मौत पर दुख जताया है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शीर्ष जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों के लिए बेहतर इलाज का इंतजाम किया जाए। उनका समुचित उपचार कराने व राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।

बता दें कि हादसा शुक्रवार देर रात का है, जब अयोध्या से आ रही निजी बस ने अंबेडकरनगर की ओर जाने के लिए हाईवे पर मोड़ लेने की कोशिश की। बस विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया।

करीब 12 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। 5 को जिला अस्पताल और 7 को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने एएनआई को बताया कि बचाव अभियान पूरा हो चुका है।

#UPDATE | Around 12 people have been sent to the hospital. 5 have been sent to the district hospital and 7 to medical college. Some casualties also occurred. The rescue operation has been completed: Nitish Kumar, District Magistrate, Ayodhya, Uttar Pradesh pic.twitter.com/5vJhBw19UE