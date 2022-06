पीएम मोदी से मिलने के लिए जब खुद चलकर आए जो बाइडन, जर्मनी में G7 समिट में दिखा दिलचस्प दृश्य, देखें वीडियो

Highlights जी-7 शिखर सम्म्लेन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जर्मनी में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गर्मजोशी के साथ की मुलाकात।

शोल्ज इल्माउ (जर्मनी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जी-7 शिखर सम्म्लेन में शिरकत करने के लिए जर्मनी में हैं। इस समिट में दुनिया के सात सबसे अमीर देशों के नेता जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी-7 सम्मेलन के लिए रविवार से दो दिवसीय यात्रा पर जर्मनी में हैं। इस दौरान एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला जब कई नेताओं की मौजूदगी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन खुद चलकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए।

दरअसल, पीएम मोदी कना़डा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के हाथों में हाथ डालकर हंसते हुए कुछ बातें कर रहे थे। इसी दौरान जो बाइडन पीछे से आए और पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा। इसके बाद पीएम मोदी पीछे मुड़े और बाइडन से हाथ मिलाते हुए जोर से हंसने लगे। दोनों की मुलाकात में गर्मजोशी नजर आई। देखें ये पूरा वीडियो...

#WATCH | US President Joe Biden walked up to Prime Minister Narendra Modi to greet him ahead of the G7 Summit at Schloss Elmau in Germany.



