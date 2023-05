UPSC CSE Final Result 2022 Out: सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 933 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की, पहले स्थान पर इशिता किशोर, देखें टॉप-10 लिस्ट

Highlights चौथे स्थान पर स्मृति मिश्रा हैं। मयूर हाजरिका ने लड़कों में टॉप किया है। ऑल ओवर 5वें स्थान पर हैं। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया।

UPSC CSE Final Result 2022 Out: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने मंगलवार को सिविल सेवा 2022 परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए। इस साल भी महिलाओं ने शीर्ष पदों पर अपना दबदबा कायम रखा। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 933 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। इशिता किशोर ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

गरिमा लोहिया और उमा हरीती एन को क्रमश: दूसरा तथा तीसरा स्थान मिला है। वेबसाइट www.upsc.gov.in पर फाइनल रिजल्‍ट चेक कर सकते हैं। चौथे स्थान पर स्मृति मिश्रा हैं। मयूर हाजरिका ने लड़कों में टॉप किया है। ऑल ओवर 5वें स्थान पर हैं। पिछले साल श्रुति शर्मा ने अखिल भारतीय रैंक 1 हासिल की थीं।

Ishita Kishore tops civil services exam 2022, Garima Lohia and Uma Harithi N get second and third ranks respectively: UPSC