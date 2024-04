UPSC Civil Services Exam 2023: आदित्य श्रीवास्तव ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 में टॉप किया, जानें दूसरे और तीसरे पर कौन, देखें लिस्ट

Highlights संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने आज सिविल सेवा मुख्य परिणाम 2023 घोषित कर दिया। आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर मेरिट सूची देख सकते हैं। सीएसई मुख्य परीक्षा 15 सितंबर से 24 सितंबर तक दो पालियों में आयोजित की गई थी।

UPSC Civil Services Exam 2023: यूपीएससी रिजल्ट की घोषणा हो गई है। आदित्य श्रीवास्तव ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 में टॉप किया है। अनिमेष प्रधान और डोनुरु अनन्या रेड्डी को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 1,016 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर मेरिट सूची देख सकते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का रोल नंबर यूपीएससी द्वारा जारी किया गया है। सीएसई मुख्य परीक्षा 15 सितंबर से 24 सितंबर तक दो पालियों में आयोजित की गई थी। प्रत्येक पाली तीन घंटे तक चली, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई।

