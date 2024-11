UP : भदोही के भाजपा सांसद की कथित दावत में मटन न मिलने पर मचा हंगामा

लखनऊ/मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के भदोही से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद विनोद कुमार बिंद के कार्यालय में कथित तौर पर परोसे गए व्यंजन में मटन (गोश्त) के टुकड़े न मिलने पर तीखी नोकझोंक और लात-घूंसे चलने की खबर चर्चा में है। इस बीच, शनिवार को सांसद बिंद ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके कार्यालय में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हालांकि, उपचुनाव के बीच ऐसी दावत को समाजवादी पार्टी (सपा) ने आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कुछ समाचार चैनलों पर भी दिखाए गए विभिन्न वीडियो क्लिप के अनुसार भदोही लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और मिर्जापुर जिले के मझवां विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक डॉ विनोद बिंद के कार्यालय में लात-घूंसे चले। यह भी उल्लेख किया गया कि बृहस्पतिवार की रात आयोजित दावत में बकरे के गोश्त के टुकड़ों की जगह केवल तरी (ग्रेवी) परोसे जाने से लोग नाराज हो गए और मारपीट शुरू कर दी।

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के जरिये यह भी कहा गया है कि करीब 1,000 लोगों को दावत में बुलाया गया था और लोग दूर-दूर से आए थे, लेकिन लोगों को गोश्त के टुकड़े नहीं मिले। जब विनोद कुमार बिंद से संपर्क किया गया तो उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "जो वीडियो (सोशल मीडिया पर) घूम रहा है, क्या आपने उसमें कुछ देखा? मेरे कार्यालय में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और उसमें लिखा जा रहा है कि यह मटन की दावत थी।''

सांसद ने कहा, ''कल शाम से लोगों ने मुझे इस बारे में बताना शुरू किया। अगर ऐसी कोई घटना हुई होती, तो मैं (इसके बारे में) जरूर बताता, लेकिन (हंसते हुए)...इतने बड़े (समाचार) चैनल हैं, कम से कम उन्हें अपना सामान्य ज्ञान तो इस्तेमाल करना चाहिए था।" जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ऐसी खबरें बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं, तो बिंद ने कहा, "फिलहाल मेरा बेटा ठीक नहीं है। वह लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती है, और उसकी सर्जरी होनी है। इसलिए, मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा हूं।"

उपचुनाव के बीच हुई इस कथित मटन दावत को लेकर पड़ोसी चंदौली क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेन्द्र सिंह ने मिर्जापुर में संवाददाताओं को बताया कि निर्वाचन आयोग से इस मामले की शिकायत की गयी है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है।

A banquet hosted by BJP MP Vinod Bind in UP’s Mirzapur turned chaotic over a dispute about mutton! 🥘🍖 Tensions flared when a guest was served only gravy, leading to an argument and a slap. The scuffle disrupted the event but was later resolved. pic.twitter.com/G1MsZqeIv7