UP: अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की तैयारी, नगर निगम ने प्रस्ताव पास किया

अलीगढ़: इलाहाबाद के बाद उत्तर प्रदेश के एक और शहर अलीगढ़ का नाम बदलने की संभावना है। सोमवार को अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। एएनआई ने बताया कि मेयर प्रशांत सिंघल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का सभी पार्षदों ने समर्थन किया।

सिंघल ने एएनआई को बताया, "कल (सोमवार) एक बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पेश किया गया। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया। अब यह प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा और हमारी मांग पूरी करेगा। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी।"

