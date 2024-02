UP Police constable exams cancelled: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, जानें सीएम योगी ने ट्वीट कर क्या कहा

Highlights सपा, कांग्रेस सहित विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा था। अब दोबारा परीक्षा अगले छह महीने के दौरान आयोजित की जाएगी। आधिकारिक आदेश की पुष्टि की गई।

UP Police constable exams cancelled: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद सरकार ने एक्शन लिया है। 17 और 18 फरवरी को आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को पेपर लीक के बाद शनिवार को रद्द करने की घोषणा की गई। आधिकारिक आदेश की पुष्टि की गई। अब दोबारा परीक्षा अगले छह महीने के दौरान आयोजित की जाएगी। दोबारा परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस परीक्षा 2023 रद्द किया गया है। अगले 6 महीने के भीतर परीक्षा दोबारा आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं। सपा, कांग्रेस सहित विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा था।

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath tweets, "UP Police constable civil police exams 2023 cancelled, orders given to re-conduct the exams within next 6 months...." pic.twitter.com/kI1BOjmKEx

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कहा कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा-2023 को निरस्त करने तथा आगामी 06 माह के भीतर ही पुन: परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा के संबंधित पेपर लीक की शिकायतों की आंतरिक जांच शुरू कर दी है।

#WATCH | Uttar Pradesh | Candidates in Lucknow celebrate as CM Yogi Adityanath announces cancellation of UP Police constable civil police exams 2023 and orders conducting of re-examination within next 6 months. pic.twitter.com/RCWJS8UBDd

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बीते 11 फरवरी को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी/ सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 से जुड़ी शिकायतों की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) देवेश चतुर्वेदी ने आदेश भी जारी कर दिया है।

इसके मुताबिक बीते 11 फरवरी को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा - 2023 के संबंध में शासन को संज्ञान में लाए गए तथ्यों एवं शिकायतों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शासन स्तर पर परीक्षण कराया जाए।

UP government has issued an order to investigate the alleged irregularities and rigging in the examination of Review Officer/Assistant Review Officer (RO/ARO), not in the paper but at the government level. Candidates can lodge complaint at @secyappoint@nic.in till 27th February.… pic.twitter.com/qyuVYduB3M