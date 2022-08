नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण पर कार्रवाई

Highlights नोएडा में ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई। श्रीकांत त्यागी द्वारा सोसाइटी में फ्लैट के आसपास किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया। महिला से बदसलूकी के विवाद के सामने आने के बाद से श्रीकांत त्यागी फरार है।

नोएडा: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर-93 स्थित ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी टीम ने कार्रवाई की है। ओमैक्स सोसाइटी में सोमवार सुबह नोएडा अथॉरिटी की एक टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और श्रीकांत त्यागी द्वारा अपने फ्लैट के आस-पास कराए गए अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू कर दिया। महिला से बदसलूकी के विवाद के सामने आने के बाद से श्रीकांत त्यागी फरार है और पुलिस तलाश में जुटी है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Noida administration demolishes the illegal construction at the residence of #ShrikantTyagi, at Grand Omaxe in Noida's Sector 93.



Tyagi, in a viral video, was seen abusing and assaulting a woman here in the residential society. pic.twitter.com/YirMljembh