Up Nikay Chunav: मेरठ के बूथों से ईवीएम में खराबी के कुछ मामले आए सामने, थोड़ी देर के लिए रुका रहा मतदान

By अनिल शर्मा | Published: May 11, 2023 10:33 AM

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि द्वितीय चरण में प्रदेश के सात नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि इन सात नगर निगमों में पार्षद के 581 पद के लिए 3,840 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 95 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए 969 उम्मीदवार और नगर पालिका परिषदों के 2,520 सदस्यों के लिए 13,315 उम्मीदवार मैदान में हैं।

अलीगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।

