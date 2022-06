मथुरा: नाले का पानी पीने से 13 भैंसों की मौत पर मचा हड़कंप, प्रशासन बोला-आरोपी कारखाना मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Highlights यूपी के मथुरा में 13 भैंसों के मरने की खबर सामने आई है। इन भैंसों की मौत नाले के पानी पीने से हुई है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए लाशों की जांच हो रही है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा (Mathura) में नाले का पानी पीने से कथित तौर पर एक दर्जन से अधिक भैंसों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह मामला जिले के कोसीकलां औद्योगिक क्षेत्र का है। यहां पर शनिवार को भैंसों के मरने की खबर मिलने के बाद तहसील की टीम मौके पर पहुंची थी और इसके बाद सारे जानवरों के लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन इन भैंसों के मौत के कारण को पता लगाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए नाले की पाने के नमूने को जांच के लिए भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मथुरा के कोसीकलां औद्योगिक क्षेत्र में 13 भैंसों की मरने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर नाले की पानी पीने से इन भैंसों की जान चली गई है। उप जिलाधिकारी कमलेश गोयल ने इस घटना की पुष्टी करते हुए इसके जांच के आदेश दिए है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र से मथुरा में चारे-पानी के लिए अपनी भैंसों को लाने वाले पशुपालकों की एक दर्जन से अधिक भैंसे कोसीकलां औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी पीकर मौके पर ही मर गईं। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंची और जानवरों की लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए मथुरा के दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विवि को भेजा है।

Around 13 buffaloes died allegedly after drinking water from a drain in Kosikalan industrial area of Mathura: Officials