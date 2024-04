UP LS polls 2024: यूपी में भाजपा नेताओं के बागी तेवर से शीर्ष नेतृत्व हैरान!, सीएम योगी मनाने में जुटे, बालियान और सोम के बीच मनमुटाव सार्वजनिक

Highlights संतोष गंगवार की फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कराकर नाराजगी खत्म कराने की कोशिश की. सीनियर नेताओं के मतभेद और मनभेद सुलझाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. भाजपा के सीनियर नेताओं की नाराजगी की मुख्य वजह टिकट वितरण में नेताओं की उपेक्षा किया जाना है.

UP LS polls 2024: उत्तर प्रदेश में अपनी उपेक्षा से खफा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व को ही अपने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मुजफ्फरनगर, बरेली, बलिया, घोषी और भदोही में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण में हुई अनदेखी और पार्टी में हो रही उपेक्षा को लेकर अपने विरोधी तेवर दिखाएं तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी हैरान है. और अब सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने में लग गए है.

जिसके चलते सीएम योगी ने केंद्र सरकार में मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच छिड़े विवाद को खत्म करने का प्रयास किया. वही दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी ने बरेली सीट से टिकट काटे जाने से खफा संतोष गंगवार की फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कराकर उनकी नाराजगी खत्म कराने की कोशिश की.

पार्टी नेताओं के अनुसार, चुनाव प्रचार के समय में पार्टी में सीनियर नेताओं के मतभेद और मनभेद सुलझाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. भाजपा के सीनियर नेताओं की नाराजगी की मुख्य वजह टिकट वितरण में नेताओं की उपेक्षा किया जाना है. यही नहीं टिकट वितरण में ठाकुर समाज के लोगों की अनदेखी किया जाना भी पश्चिम यूपी में भाजपा के लिए संकट खड़ा कर रहा है.

जिसके चलते ही मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ रहे मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान का विरोध भाजपा के ही पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम कर रहे हैं. इन दोनों के बीच का विवाद पर पूरे पश्चिम यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसी तरह से मेरठ, गाजियाबाद, पीलीभीत, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी, फूलपुर, चंदौली, गाजीपुर, घोसी और प्रयागराज जैसी सीटों पर पार्टी नेताओं के अंतर्कलह संबंधी तमाम प्रकरण खुलकर सामने आने लगे हैं. पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट कटने से सिख समुदाय खुलेआम नाराजगी जाहिर कर चुका है

ठाकुर समाज के प्रमुख संगठन ने पश्चिम यूपी की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवार को वोट ना देने का ऐलान किया है. इसी तरह बरेली में आपसी अंतर्कलह का खुलासा जब खुद प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने ही सार्वजनिक किया तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उसे सुलझाने में जुटे.

वहीं घोसी में भाजपा स्थानीय पदाधिकारियों ने असहयोग कर जब सुभासपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर खिलाफ मोर्चा खोला तो सूबे के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक उसे सुलझाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए अरविंद राजभर से माफी मंगवाई.

पार्टी में ऐसी अंतर्कलह की आग कई सीटों पर ही सुलग रही है. तो कई सीटों पर टिकट कटने से खफा सांसद और पार्टी कार्यकर्ताओं अपनी नाराजगी को हवा दे रहे हैं. हालांकि कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी के बीज प्रदेश संगठन के पुनर्गठन के समय ही पड़ गए थे.

कहा जा रहा है कि राज्य, क्षेत्र और जिला स्तर पर हुई पदाधिकारियों की नियुक्ति में जिन पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई अब वह नाराज होकर चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं. पार्टी को इस नाराजगी से नुकसान हो सकता है, जिसके चलते ही अब नाराज नेताओं को मनाने के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन्हे मनाने में जुटा है.

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections