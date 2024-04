UP LS polls 2024: 80 बनेगा आधार, राजग 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, सीएम योगी ने कहा- सबसे पहले गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति

Highlights मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने को कहा कि यह देश के सभी नागरिकों के लिये मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। चार प्रतियां देश के चार सामाजिक स्तंभों -गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी - का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं।

UP LS polls 2024: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि देश का गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति ही भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के चार आधार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यह संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है, जिसमें हमने विकसित भारत बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक युद्ध की भी उद्घोषणा की है। उन्होंने उप्र में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नया नारा देते हुए कहा, ''80 बनेगा आधार, राजग 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।'' भाजपा मुख्यालय पर विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित पार्टी के संकल्प पत्र के संबंध में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा, ‘‘यह संकल्प पत्र एक ब्लू प्रिंट है, नये भारत का और श्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर भारत का एवं विकसित भारत का।''

#WATCH | Lucknow: On BJP's manifesto - Sankalp Patra, UP CM Yogi Adityanath says, "Be it Assembly elections in 2017 & 2022 or Lok Sabha elections in 2014 & 2019, BJP has started to release Sankalp Patra. Yesterday, PM Modi has released Sankalp Patra for the 2024 election on the… pic.twitter.com/ZGsJV1limi

#WATCH | Lucknow: On BJP's manifesto - 'Sankalp Patra', UP CM Yogi Adityanath says, "The changes that PM Modi has brought in the country, the new India that we are witnessing today, the work that has been done to bring the schemes at the ground by focusing on the village, the… pic.twitter.com/owPl9MA8pd