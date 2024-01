UP Lok Sabha Elections 2024: राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीट देने की तैयारी!, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में समझौता, लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा

Highlights राष्ट्रीय लोक दल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई। जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं, जुट जाएं। विकास और ख़ुशहाली के लिए कदम मिलाकर आगे बढ़ें।

UP Lok Sabha Elections 2024: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के साथ समाजवादी पार्टी (एसपी) के गठबंधन की घोषणा की है। दोनों दल 80 सीट पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यादव ने जयंत को 7 सीट देने का ऐलान किया है।

Akhilesh Yadav & Jayant Chaudhary met today and finalised the alliance.



"Congratulations to everyone for this alliance, be united and fight to win" Akhilesh Yadav said. pic.twitter.com/iabDFKnzRK