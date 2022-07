लुलु मॉल विवाद: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश,असमाजिक तत्वों से सख्ती से निपटें

Highlights 10 जुलाई 2022 को लखनऊ में खुले लुलु मॉल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही किया था लुलु मॉल पर जारी विवाद को योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है लखनऊ प्रशासन को सख्ती से निपटने के लिए कहा

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में खुले लुल मॉल पर जारी विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख आपनाया है। रोज हो रहे किसी न किसी विवाद से मुख्यमंत्री नाराज हैं। प्रदेश के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विशेष बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लुलु मॉल का जिक्र किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि असमाजिक तत्वों के साथ सख्ती से पेश आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी घटनाओं को लेकर भी सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।

Some are making unnecessary remarks & staging demonstrations, to obstruct movement of people. Lucknow admin must take the matter very seriously. Miscreants attempting to create such nuisance should be dealt with strictly: UP CM Yogi Adityanath on Lulu Mall controversy, yesterday pic.twitter.com/YkLWvFw2Ve