UP Bypoll Results 2024 Live: मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मझवां, कटेहरी और फूलपुर में भाजपा-रालोद?, सपा के पास करहल और सीसामऊ

Highlights UP Bypoll Results 2024 Live: करहल और सीसामऊ विधानसभा सीट पर बढ़त बरकरार है। UP Bypoll Results 2024 Live: कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मझवां, कटेहरी और फूलपुर में भाजपा आगे है। UP Bypoll Results 2024 Live: गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में उम्मीदवार उतारे हैं।

UP Bypoll Results 2024 Live: उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए शनिवार सुबह आठ बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच जारी मतगणना के अब तक के रुझान में सात सीट पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और दो पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी (सपा) आगे है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अपराह्न दो बजे तक की मतगणना में मीरापुर में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) तथा कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मझवां, कटेहरी और फूलपुर में भाजपा आगे है।

सपा के उम्मीदवारों की करहल और सीसामऊ विधानसभा सीट पर बढ़त बरकरार है। इसके अनुसार मीरापुर में रालोद की मिथिलेश पाल अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा की सुंबुल राणा से 19,785 मत, कुंदरकी में भाजपा के रामवीर सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा के मोहम्मद रिजवान से 98,537 मत, गाजियाबाद में भाजपा के संजीव शर्मा सपा के सिंहराज जाटव से 59,707 मत से आगे हैं।

इसी तरह, खैर (सुरक्षित) में भाजपा के सुरेंद्र दिलेर अपनी प्रतिद्वंद्वी सपा की चारु केन से 35,702 मत, फूलपुर में भाजपा के दीपक पटेल सपा उम्मीदवार मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी से 8,233 मत और मझवां में भाजपा की सुचिस्मिता मौर्य सपा उम्मीदवार डॉ. ज्योति बिंद से 3,871 मतों से आगे हैं। कटेहरी में भाजपा के धर्मराज निषाद अपनी प्रतिद्वंद्वी सपा की शोभावती वर्मा से 7,201 मतों से आगे हैं।

करहल में अखिलेश यादव के भतीजे एवं सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव, रिश्ते में फूफा लगने वाले अपने प्रतिद्वंद्वी एवं भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव से 20,484 मतों से आगे हैं। सीसामऊ में सपा की नसीम सोलंकी भाजपा के सुरेश अवस्थी से 8,564 मतों से आगे हैं। सीसामऊ में कुल 20 दौर की मतगणना पूरी हो चुकी है और अब परिणाम घोषित किये जाने का इंतजार है।

उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार काफी पीछे हैं। बसपा ने सभी नौ सीट पर अकेले चुनाव लड़ा, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में उम्मीदवार उतारे हैं।

चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने भी सीसामऊ को छोड़कर सभी सीट पर चुनाव लड़ा, जो सभी बेहद पीछे हैं। राज्य की इन नौ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान हुआ था। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन सभी नौ सीट पर शनिवार सुबह आठ बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हुई।

उपचुनाव वाले नौ विधानसभा क्षेत्रों में कुल 90 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 11 महिला प्रत्याशी हैं। सीसामऊ में सबसे कम 20 और कुंदरकी, करहल, फूलपुर और मझवां में सबसे अधिक 32 दौर में मतगणना पूरी होगी। मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

मतगणना उत्तर प्रदेश के नौ जिलों मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर नगर, प्रयागराज, आंबेडकर नगर एवं मिर्जापुर में जारी है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए नौ प्रेक्षक तैनात किए हैं। समस्त मतगणना सीसीटीवी की निगरानी में की जा रही है। मतगणना सुचारू रूप से कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गयी है।

