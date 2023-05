UP Bypoll Result 2023: कीर्ति कोल 3154 मतों से आगे, छानबे में सीएम योगी को लगेगा झटका!, नोटा से भी पीछे कांग्रेस

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 13, 2023 10:42 AM

UP Bypoll Result 2023: कीर्ति ने अभी तक 13605 मत प्राप्त किए हैं। निकटतम प्रतिद्वंद्वी अपना दल (सोनेलाल) के उम्मीदवार को 10451 मत मिले हैं।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव।