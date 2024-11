UP By-Election 2024: वोट देने से रोका?, 7 पुलिसकर्मियों पर गाज!, अखिलेश यादव की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने लिया एक्शन, देखें वीडियो

Highlights पुलिसकर्मियों को उनके आचरण के लिए निलंबित कर दिया है। सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

UP By-Election 2024 Live Updates: निर्वाचन आयोग ने बुधवार को उत्तर प्रदेशउपचुनाव में मतदाताओं की जांच करने और उन्हें मतदान करने से रोकने संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए उसके दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा निर्वाचन आयोग से मतदाता पहचान पत्रों और आधार कार्ड की जांच करने वाले उन सभी पुलिस अधिकारियों को वीडियो साक्ष्य के आधार पर निलंबित करने के अनुरोध के बाद आयोग की यह टिप्पणी सामने आई है।

#WATCH | Uttar Pradesh by-elections | Lucknow: SP chief Akhilesh Yadav says, "...Ever since the voting started, complaints have been coming in...regarding different Assembly constituencies...We have lodged multiple complaints. It seems that the senses of Election Commission have… pic.twitter.com/lN7iMYiQEF