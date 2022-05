UP Budget 2022: वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये और वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो चलाने की घोषणा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 26, 2022 11:58 AM

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा में 7540 पदों पर भर्ती की जाएगी, मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार पद भरे जाएंगे। 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ देने का प्रावधान किया गया है जबकि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ की घोषणा की गई है।

