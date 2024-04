UP Board 10th 12th Result 2024: यूपी बोर्ड अब से कुछ देर में नतीजे कर सकता है घोषित, मोबाइल संदेश से इस तरह दिखेगा रिजल्ट

Highlights UP Board 10th 12th Result 2024: बोर्ड जल्द ही नतीजे करेगा घोषित UP Board 10th 12th Result 2024: इस बार आप संदेश के जरिए अपने रिजल्ट नतीजे देखेंगे UP Board 10th 12th Result 2024: लेकिन, यह जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी पढ़नी होगी

UP Board 10th 12th Result 2024:उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। अब इसके लिए छात्र और छात्राएं upmsp.edu.in., upresults.nic.in., result.upmsp.edu.in. नतीजे देख सकते हैं।

UP Board 10th 12th Result 2024: यूपीएमएसपी के अनुसार, छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए एडमिट कार्ड की आवश्यकता होगी। नतीजे तभी आपको दिखेंगे जब आप उनके द्वारा मांगी गए रोल नंबर और जन्मतिखि को भर देंगे।

UP Board Class 10, 12 Result 2024:यूपी बोर्ड परिषद की मानें तो 55 लाख छात्र इस साल एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड करवाया था, हालांकि 3,24,008 कैंडिडेट्स ने परीक्षा नहीं दी और उनमें से 1,84,986 हाई स्कूल और 1,39,022 इंटर ने ही एग्जाम दिया।

UP Board Class 10, 12 Result 2024: इसके अलावा इस बार अपने नतीजे मोबाइल संदेश के जरिए भी देख पाएंगे। बस आपको UP12रोल नंबर या UP10रोल नंबर लिखकर 56263 पर भेजना होगा और जल्द ही जवाब में बोर्ड आपका रिजल्ट आपको भेज देगा।

UP Board Class 10, 12 Result 2024: अगर आप हाईस्कूल और इंटर (12वीं) अपने नतीजे देख रहे हैं, तो आपको अपना रोल नंबर, लॉग-इन डिटेल्स और लॉग-इन जानकारी भेजें। फिर आपका 10वीं और 12वीं के नतीजे स्क्रीन पर दिखेंगे और फिर अपने नतीजे डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Board Class 10, 12 Result 2024: इसके अलावा अपनी अंकतालिका देखने के लिए आप 'digilocker.gov.in.' पर जाकर नतीजे देख पाएंगे। इसके साथ आप कक्षा 10 अंकतालिका 2024 या कक्षा 12 अंकतालिका 2024 के लिए ले पाएंगे। यूपी बोर्ड के लिंक पर जाएं और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के साथ लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन करें। पंजीकरण विवरण जैसे परीक्षा रोल नंबर अपने पास रखें।

