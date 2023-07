यूपी एटीएस ने सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से 6 घंटे तक की पूछताछ

Highlights यूपी एटीएस ने पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से 6 घंटे तक पूछताछ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एटीएस मंगलवार भी उनसे पूछताछ कर सकती है।

नोएडाः उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तान से यूपी आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से नोएडा में 6 घंटे तक पूछताछ की। वहीं सचिन के पिता नेत्रपाल सिंह से भी एटीएस ने पूछताछ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एटीएस मंगलवार भी उनसे पूछताछ कर सकती है।

गौरतलब है कि एटीएस को सीमा के प्रेम की कहानी पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर यूपी एटीएस ने सीमा हेदर से सचिन से पहली बार मिलने और उसके भारत आने तक के सभी पहलुओं पर पूछताछ की।

सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन भेजे गए है। सूत्रों के अनुसार सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार और सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सैनिक है।

#WATCH | Pakistani national Seema Haider leaves from Anti-Terrorism Squads (ATS) office in Noida, UP. pic.twitter.com/BwdZl7iXUz