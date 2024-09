UP: लखनऊ में 3 मंजिला इमारत ढही, 1 की मौत, कई के फंसे होने की आशंका

Highlights इमारत के अंदर करीब दस लोगों के फंसे होने की आशंका है इमारत ढहने के समय बेसमेंट में काम चल रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटना का संज्ञान

लखनऊ: लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में शनिवार को तीन मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इमारत के अंदर करीब दस लोगों के फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों के मुताबिक, इमारत ढहने के समय बेसमेंट में काम चल रहा था। इस घटना में करीब 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस अधिकारी, दमकलकर्मी और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हरमिलाप बिल्डिंग के नाम से मशहूर इस इमारत का इस्तेमाल दवा व्यवसाय के लिए किया जाता था। यह घटना शाम करीब 5 बजे हुई।

स्थानीय पुलिस अधिकारी, दमकलकर्मी और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें मौके पर मौजूद हैं। राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए काम कर रही हैं।

कुमार ने कहा, "राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की बचाव टीमें घटनास्थल पर तैनात की गई हैं और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए काम कर रही हैं।" उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों को राहत प्रयासों में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि घटना में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा दी जाए।

