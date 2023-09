केंद्रीय मंत्री ने साझा कीं गहरे समुद्र में चलने वाली भारतीय पनडुब्बी 'मत्स्य 6000' की तस्वीरें

Highlights केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को 'मत्स्य 6000' का एक वीडियो और तस्वीरें साझा कीं यह एक मानवयुक्त पनडुब्बी है जो समुद्रयान मिशन के हिस्से के रूप में समुद्र की गहराई का पता लगाएगी पोत का विकास राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई द्वारा किया जा रहा है

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को 'मत्स्य 6000' का एक वीडियो और तस्वीरें साझा कीं, जो एक मानवयुक्त पनडुब्बी है जो समुद्रयान मिशन के हिस्से के रूप में समुद्र की गहराई का पता लगाएगी। इस पोत का विकास राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), चेन्नई द्वारा किया जा रहा है।

एक बार चालू होने के बाद, यह भारत का पहला मानवयुक्त महासागर अन्वेषण मिशन होगा। एक्वानॉट्स को समुद्र में 6,000 मीटर गहराई तक ले जाने के लिए गोलाकार जहाज बनाया जाएगा। हालाँकि, उद्घाटन पानी के नीचे की यात्रा 500 मीटर की होगी। रिजिजू ने कहा कि मिशन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान नहीं करेगा।

मंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, परियोजना समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान नहीं करेगी, "अगला "समुद्रयान" है यह चेन्नई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में निर्माणाधीन 'मत्स्य 6000' सबमर्सिबल है। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन 'समुद्रयान' में एक सबमर्सिबल में 6 किमी समुद्र की गहराई में 3 मनुष्यों को भेजने की योजना है। गहरे समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता मूल्यांकन का अध्ययन करें।

रिजिजू ने आगे कहा, "डीप ओशन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'ब्लू इकोनॉमी' दृष्टिकोण का समर्थन करता है, और देश की आर्थिक वृद्धि, आजीविका और नौकरियों में सुधार और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग की परिकल्पना करता है।"

पोस्ट में एक वीडियो में मंत्री को जहाज के अंदर बैठे हुए दिखाया गया है, जो अभी भी निर्माणाधीन है। एक विशेषज्ञ को रिजिजू को मत्स्य 6000 के बारे में समझाते हुए और यह कैसे काम करता है, समझाते हुए देखा जाता है।

Next is "Samudrayaan"

This is 'MATSYA 6000' submersible under construction at National Institute of Ocean Technology at Chennai. India’s first manned Deep Ocean Mission ‘Samudrayaan’ plans to send 3 humans in 6-km ocean depth in a submersible, to study the deep sea resources and… pic.twitter.com/aHuR56esi7