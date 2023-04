बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के काफिले पर शख्स ने किया हमला, दो गाड़ियों के शीशे टूटे; तलाश में जुटी पुलिस

Highlights घटना जिले के देवरिया थाना अंतर्गत बिशनपुर सरैया चौक की है। शख्स ने राय के काफिले की दो गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। घटना के दौरान कथित व्यक्ति भी घायल हो गया।

पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर सामने आई है।केंद्रीय मंत्री के काफिले पर एक शख्स ने हमला कर दिया। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और फरार है।

घटना जिले के देवरिया थाना अंतर्गत बिशनपुर सरैया चौक की है। शख्स ने राय के काफिले की दो गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। हालांकि वह उस वाहन की पहचान नहीं कर सका जिसमें राय यात्रा कर रहे थे।

नित्यानंद राय शनिवार शाम पश्चिम चंपारण के सतोहर प्रखंड से पटना जा रहे थे। जब वे बिशुनपुर सरैया चौक आए तो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। घटना के दौरान कथित व्यक्ति भी घायल हो गया।

A major security breach has been reported during the visit of Union Minister of State for Home #NityanandRai in #Bihar's Muzaffarpur district when his convoy was attacked by a man.



"The attacker was a mentally-challenged person & he is on the run. We are making efforts to nab… pic.twitter.com/SnKwh7fSE7